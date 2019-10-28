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28.10.2019 - 11:52 | | DHA

İstanbul'da 04.00’e kadar sürdü! Escort sitesi kurup...

İstanbul Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda sanal ortamda kurdukları ‘Eskort sitesi’ ile para karşılığı fuhuş yaptırdıkları ve uyuşturucu madde bulundurdukları öne sürülen 1’i yabancı uyruklu kadın, 10 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da 04.00’e kadar sürdü! Escort sitesi kurup...

Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, son dönemde artan ihbarları değerlendirerek, dün saat 20.00 sıralarında Gözevler ile Cumhuriyet Mahallesi’ndeki 3 ayrı adrese yönelik operasyon başlattı. Saat 04.00’e kadar sürdürülen operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin internette kurdukları ‘Escort sitesi’ aracılığı ile para karşılığı fuhuş yaptırdıkları ileri sürüldü. Bu adreslerde yapılan aramalarda “Hayalet silah” olarak bilinen Glock marka ruhsatsız tabanca, 20.25 gram eroin ele geçirildi. Şüphelilerin suçta kullandığı 4 dizüstü bilgisayar ve 11 telefona da el konuldu. Şüphelilerin yasa dışı bahis siteleri ile bağlantıları olup olmadığı da araştırılmaya başlandı.

Gözaltına alınan Ş. B., Ş.K., B.C., M.Y., ‘Azad’ kod adlı E.K., K.F., A.D., A.K., T.K. ve yabancı uyruklu N. R. ele geçirilen malzemeler ile birlikte Kıraç Polis Merkezi’ne teslim edildi.

İstanbulda 04.00’e kadar sürdü Escort sitesi kurup...

Judo müsabakası gibi düğünİşitme Engelliler Judo Milli Takımı oyuncusu Münife Doğan (24), kendisi gibi işitme engelli sporcu Kaan Doğan’la (24) dünya evine girdi. Çiftin düğününde gelin Münife Doğan ve milli takımdan arkadaşları judo gösterisi yaptı. Ardından nikah masasına geçen genç çift ise nikah memurunun sorusuna güçlü bir şekilde ‘evet’ cevabını verdi.
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