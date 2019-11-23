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23.11.2019 - 05:37 | | AA/İHA

İstanbul'da 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası

İstanbul Esenyurt'ta 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İstanbul'da 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası

 

Turgut Özal Mahallesi E-5 kara yolu Haramidere mevkisinde bir otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Bu araca çarpmamak için manevra yapan 9 otomobil ve bir minibüs de yağmur nedeniyle kontrollerini kaybedince birbirlerine çarptı.

İstanbulda 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İstanbulda 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası

Zeminin kaygan olması nedeniyle polis ekipleri, yolu trafiğe kapatarak ulaşımı yan şeritten sağladı.

Kaza yapan araçların çekilmesi ve belediye ekiplerinin temizlik çalışması sonrası yol trafiğe açıldı.

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