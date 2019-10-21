21.10.2019 - 10:34 | | İHA
İstanbul'da 4 ilçede '10 numara' yağ operasyonu:4 gözaltı
İstanbul’da akaryakıt kaçakçılarına yönelik dört ayrı ilçede düzenlenen operasyonlarda 34 bin 715 litre ’10 numara yağ’ olarak tabir edilen kaçak akaryakıt ele geçirildi.
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, akaryakıt kaçakçılarına yönelik 24 Eylül ile 9 Ekim tarihlerini kapsayan zaman diliminde Pendik, Ataşehir, Bahçelievler ve Silivri ilçelerinde peş peşe operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, piyasaya sürülmek üzere satışa hazır halde toplam 34 bin 715 litre “10 numara” olarak tabir edilen kaçak akaryakıt ve 1 minibüs ile tanker ele geçirildi.
Olayla ilgili Abdurrahman A. (57), İsak Ş. (51), Haluk Ö. (52) ve Cuma A. (31) adlı 4 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Her gün aynı saatte bu balonu uçuruyorlar! Onun sayesinde haberimiz oluyor...Türkiye'nin 9 noktasından her gün gökyüzüne salınan meteoroloji balonları, atmosferin her bir katmanından sıcaklık, nem, basınç, rüzgarın hızı ve yönüne ilişkin verileri anlık olarak tahmin merkezlerine bildirerek, hava tahmini oluşturulmasında önemli rol oynuyor. Meteoroloji balonlarının gökyüzüne bırakılma anı havadan görüntülenirken, Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri hava tahmini yapan balonlarla ilgili İHA’ya bilgi verdi.