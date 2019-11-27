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27.11.2019 - 17:26 | | AA

İstanbul'da aranan FETÖ şüphelisi eski binbaşı Samsun'da yakalandı

İstanbul'da FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aranan eski binbaşı Samsun'da yakalandı.

İstanbul'da aranan FETÖ şüphelisi eski binbaşı Samsun'da yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün sözde TSK yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen adrese düzenlediği operasyonda, meslekten ihraç edilen eski binbaşı Mesut Z'yi gözaltına aldı.


Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile bağlandığı İstanbul'daki nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

 

Teröristler eğitimini alıyormuş! Paramator ele geçirildi...Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başlatılan Pençe Harekatı kapsamında, terör örgütü PKK tarafından kullanılan bir "paramotor" komandolarca ele geçirildi. Teröristlerin, üs bölgelerine saldırı ve sızma amacıyla dizayn edilen motorlu planöre binerek, üs bölgelerine havan ve el bombası atmayı planladığı öğrenildi. Öte yandan Pençe Harekatı'nda şimdiye kadar 170 terörist etkisiz hale getirildi.
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