İstanbul'da asayiş olayları azaldı

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, şehir genelinde asayişin sağlanması, huzur ve güvenin tesisi için polis ve jandarmanın etkin mücadelesini sürdürdüğü belirtildi.

Gece gündüz denetimlerine devam eden ekiplerin 2019'un ilk 10 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre önemli başarılar elde ettiği vurgulanan açıklamada, "Vatandaşlarımızı korumak ve asayişi sağlamak amacıyla özveriyle çalışan İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerimizi tebrik ediyoruz. Suç ve suçlulara yönelik yürütülen çalışmalarımız aynı kararlılıkla devam edecektir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, yılın ilk 10 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre emniyet müdürlüğü bölgesinde evden hırsızlığın yüzde 28 düşerek, 16 bin 927'den 12 bin 144'e, iş yerinden hırsızlığın yüzde 18 düşerek 7 bin 559'dan 6 bin 218'e, araçtan hırsızlığın yüzde 32 azalarak 16 bin 251'den 11 bin 107'ye, araç hırsızlığının yüzde 33 azalarak 2 bin 891'den 1942'ye gerilediği bildirildi.

Ayrıca, kapkaç olaylarının yüzde 17 azalarak 1291'den 1074'e, narkotik olaylarının yüzde 24 gerileyerek 35 bin 65'den 26 bin 734'e düştüğü aktarılan açıklamada, jandarma sorumluluk bölgesindeki asayiş olaylarının da geçen yıla göre azaldığı belirtildi.

Açıklamada, jandarma bölgesinde, evden hırsızlığın yüzde 15 azalarak 131'den 111'e, iş yerinden hırsızlığın yüzde 52 azalarak 138'den 66'ya, araçtan hırsızlığın yüzde 66 azalarak 71'den 24'e, araç hırsızlığının yüzde 33 azalarak 30'dan 20'ye, dolandırıcılığın yüzde 15 azalarak 27'den 23'e ve gasp olaylarının yüzde 38 azalarak 16'dan 10'a gerilediği aktarıldı.

Jandarma bölgesinde yankesicilik olaylarında yüzde 100 düşüş olduğu işaret edilen açıklamada, 2018'in ilk 10 ayında 3 olan yankesicilik olayının bu yılın aynı döneminde hiç yaşanmadığı bilgisine yer verildi.