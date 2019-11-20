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20.11.2019 - 10:10 | | AA

İstanbul'da asayiş olayları azaldı

İstanbul Valiliği, bu yılın ilk 10 ayında asayiş olaylarının geçen yılın aynı dönemine göre azaldığını açıkladı.

İstanbul'da asayiş olayları azaldı

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, şehir genelinde asayişin  sağlanması, huzur ve güvenin tesisi için polis ve jandarmanın etkin  mücadelesini sürdürdüğü belirtildi.

Gece gündüz denetimlerine devam eden ekiplerin 2019'un ilk 10  ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre önemli başarılar elde ettiği  vurgulanan açıklamada, "Vatandaşlarımızı korumak ve asayişi sağlamak amacıyla  özveriyle çalışan İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı  ekiplerimizi tebrik ediyoruz. Suç ve suçlulara yönelik yürütülen  çalışmalarımız aynı kararlılıkla devam edecektir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, yılın ilk 10 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre  emniyet müdürlüğü bölgesinde evden hırsızlığın yüzde 28 düşerek, 16 bin 927'den  12 bin 144'e, iş yerinden hırsızlığın yüzde 18 düşerek 7 bin 559'dan 6 bin 218'e,  araçtan hırsızlığın yüzde 32 azalarak 16 bin 251'den 11 bin 107'ye, araç  hırsızlığının yüzde 33 azalarak 2 bin 891'den 1942'ye gerilediği bildirildi.

Ayrıca, kapkaç olaylarının yüzde 17 azalarak 1291'den 1074'e, narkotik  olaylarının yüzde 24 gerileyerek 35 bin 65'den 26 bin 734'e düştüğü aktarılan  açıklamada, jandarma sorumluluk bölgesindeki asayiş olaylarının da geçen yıla  göre azaldığı belirtildi.

Açıklamada, jandarma bölgesinde, evden hırsızlığın yüzde 15 azalarak  131'den 111'e, iş yerinden hırsızlığın yüzde 52 azalarak 138'den 66'ya, araçtan  hırsızlığın yüzde 66 azalarak 71'den 24'e, araç hırsızlığının yüzde 33 azalarak  30'dan 20'ye, dolandırıcılığın yüzde 15 azalarak 27'den 23'e ve gasp olaylarının  yüzde 38 azalarak 16'dan 10'a gerilediği aktarıldı.

Jandarma bölgesinde yankesicilik olaylarında yüzde 100 düşüş olduğu  işaret edilen açıklamada, 2018'in ilk 10 ayında 3 olan yankesicilik olayının bu  yılın aynı döneminde hiç yaşanmadığı bilgisine yer verildi. 

 

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