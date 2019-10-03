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03.10.2019 - 12:34 | | DHA

İstanbul'da asfaltın altından tarih fışkırdı!

İstanbul Üsküdar’da İSKİ'nin çalışması sırasında asfaltın hemen altından tarihi kalıntılar çıktı.

İstanbul'da asfaltın altından tarih fışkırdı!
İstanbul'da asfaltın altından tarih fışkırdı!
İstanbul'da asfaltın altından tarih fışkırdı!
İstanbul'da asfaltın altından tarih fışkırdı!
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Üsküdar Mimar Sinan Mahallesi Çavuşdere Caddesi'nde atık su ve yağmur suyu kanallarının yenilenmesi çalışmaları sırasında, asfaltın hemen altında tarihi kalıntılara rastlandı. Bunun üzerine İstanbul Arkeoloji Müzesi'nden yardım istendi. Görevliler tarihi kalıntılar üzerinde çalışma başlattı. Tarihi kalıntıların çıktığı alandaki İSKİ çalışmaları durduruldu. Tarihi kalıntının bulunduğu alanın çevresi zabıta ekipleri tarafından kapatıldı

ÇALIŞMALARIN YAVAŞ İLERLEMESİNE ESNAF TEPKİLİ

Çevre esnafı, alanın 3 aydır açık olduğunu söyleyerek kokudan ve sel baskınlarından dolayı mağdur olduklarını dile getirdi.

 

 

Onları kaza ayırdı!Manisa’nın Salihli ilçesinde, eşi Fatma Özçayır (80) ile yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarpan Hasan Özçayır (83), olay yerinde hayatını kaybetti.
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