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15.11.2019 - 21:43 | | AA

İstanbul'da başladı! Birçok birim destek veriyor

İstanbul'da, 39 ilçede eş zamanlı yapılan "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması başladı.

İstanbul'da başladı! Birçok birim destek veriyor

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koordinesinde gerçekleştirilen uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeli ile ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik, Mali Suçlarla Mücadele, Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanı, Terörle Mücadele, Kaçakçılık, Organize Suçlarla Mücadele ve Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra, özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri katılıyor.

Uygulama kapsamında kara, hava ve deniz ulaşımının yapıldığı noktalarda şüpheli kişilere yönelik kimlik kontrolleri yapılıyor.

İstanbulda başladı Birçok birim destek veriyor


Trafik denetiminin de yapıldığı uygulamaya, polis helikopteri destek veriyor. Narkotik dedektör köpeklerden de yararlanılan uygulama saat 23.59'a kadar sürecek.

Karaköy'de tepki çeken saldırıKaraköy'de bir kadın, yolda yürüyen başka bir kadına saldırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sosyal medyada tepkiye neden oldu.
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