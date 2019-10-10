MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemSon dakika | İstanbul'da bomba alarmı!
10.10.2019 - 15:58 | | DHA

Son dakika | İstanbul'da bomba alarmı!

İstanbul Taksim’de bir gecekondunun çatısına atılan çantadan el yapımı patlayıcı çıktı.

Son dakika | İstanbul'da bomba alarmı!

Örnektepe Mahallesi Mimarsinan Caddesi'nde bulunan gecekondunun çatısındaki sırt çantasını gören ev sahibi durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, güvenlik önlemi aldıktan sonra bomba imha ekiplerine durumu bildirdi. Bomba uzmanı ekip, gecekondunun bahçesine alınan çantada inceleme yaptı. Yapılan incelemede çantada el yapımı patlayıcı olduğu belirlendi.

Çantadan ayrıca maske, eldiven ve elbise çıktı. Bomba uzmanının etkisiz hale getirdiği patlayıcı incelenmek üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

 

 

 

Hastane önünde silahlı çatışma: 1 ölü 3 ağır yaralıTokat Devlet Hastanesi acil servisi önünde alacak meselesi yüzünden tartışan iki grup arasındaki silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Didim'de 120 düzensiz göçmen yakalandı

Didim'de 120 düzensiz göçmen yakalandı

En güzel cuma mesajları 2019! Yeni, kısa, anlamlı ve resimli cuma sözleri 11 Ekim

En güzel cuma mesajları 2019! Yeni, kısa, anlamlı ve resimli cuma sözleri 11 Ekim

Sokak köpeğini köprüye astı!

Sokak köpeğini köprüye astı!

Hastane önünde silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var

Hastane önünde silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var

Sıradaki Haber