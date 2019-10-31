MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemSon dakika | Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da bulutlar gündüzü geceye çevirdi
31.10.2019 - 13:11 | | İHA

Son dakika | Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da bulutlar gündüzü geceye çevirdi

Meteoroloji tarafından İstanbul geneline yapılan yağmur uyarısının ardından kentin kuzey kesimlerindeki bulutlanmalar görüntülendi. Bulutlar nedeniyle adeta gündüz geceye döndü.

Son dakika | Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da bulutlar gündüzü geceye çevirdi

Yetkililer tarafından il genelinde yer yer sağanak yağış uyarısı yapılmıştı.

Yapılan son uyarıların ardından kuzey ilçeler üstündeki bulutlanmalar görüntülendi. Kara bulutların gündüzü geceye çevirdiği görüldü. Yetkililer, özellikle gece saatlerinde poyraz fırtınası ile birlikte metrekare başına 21 ile yer yer 50 kilogram yağış düşebileceği bildirildi.

Son dakika | Meteoroloji uyarmıştı İstanbulda bulutlar gündüzü geceye çevirdi

İstanbul'da bulutlar gündüzü geceye çevirdiMeteoroloji tarafından İstanbul geneline yapılan yağmur uyarısının ardından kentin kuzey kesimlerindeki bulutlanmalar görüntülendi. Bulutlar nedeniyle adeta gündüz geceye döndü.
daha fazla video için
GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İstanbul'da bulutlar gündüzü geceye çevirdi

İstanbul'da bulutlar gündüzü geceye çevirdi

MasterChef Suna Aydın kimdir? Suna Aydın kaç yaşında?

MasterChef Suna Aydın kimdir? Suna Aydın kaç yaşında?

Son dakika... AYM'den İlker Başbuğ kararı

Son dakika... AYM'den İlker Başbuğ kararı

Kuyumcuyu bayıltıp, altınları çalan hırsızlar yakalandı!

Kuyumcuyu bayıltıp, altınları çalan hırsızlar yakalandı!

Sıradaki Haber