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17.10.2019 - 10:56 | | DHA

İstanbul'da büyük emlak operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Beylikdüzü ve Esenyurt bölgelerinde emlak alışverişi sırasında vatandaşı dolandıran çeteye operasyon düzenledi.

İstanbul'da büyük emlak operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Esenyurt, Avcılar, Küçükçekmece'de, Beylikdüzü, Başakşehir ve Arnavutköy'deki 33 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüphelinin ise aranmasına devam ediliyor.

2 buçuk aylık İsmail bebeği, annesi ağladığı için boğmuş!Konya’da mama yerken nefessiz kaldığı iddiasıyla götürüldüğü hastanede ölen 2,5 aylık İsmail K.’ın annesi Fatma K.(21) ifadesinde, bebeğini ağladığı için yüzüne yastık bastırıp, boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Fatma K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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