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20.07.2019 - 15:47| AA

İstanbul'da büyük panik! 4 kişide tespit edildi

Sağlık Bakanlığınca, bu yıl tamamı temmuzda olmak üzere İstanbul'un Avcılar semtinde, sivrisinek sokması ile bulaşan, insanlarda nörolojik hastalıklara neden olabilen ve nadiren ölüme yol açabilen bir hastalık olan Batı Nil Virüsü (BNV) enfeksiyonu taşıyan 4 vakanın tespit edildiği  bildirildi.

İstanbul'da büyük panik! 4 kişide tespit edildi

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, BNV enfeksiyonunun,  sivrisinek sokması ile bulaşan, insanlarda nörolojik hastalıklara neden olabilen  ve nadiren ölüme yol açabilen bir hastalık olduğu belirtildi.

Hastalığın genelde mevsimsel olduğu, yaz boyunca ve sonbaharın erken  dönemlerinde görüldüğü ifade edilen açıklamada, salgın bölgelerinin başlıca kuş  göç yolları üzerinde yer aldığı aktarıldı. Kuşların virüsün esas kaynağı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, sivrisineklerin taşıyıcı kuşlardan beslenmesi  halinde virüsü alarak insanlara bulaştırabildiği kaydedildi.

"TÜRKİYE'DE İLK OLARAK 2010'DA TESPİT EDİLDİ"

Hastalığın kuluçka süresinin 3-14 gün olduğu belirtilen açıklamada,  "Virüsün bulaştığı kişilerin yüzde 80'inde herhangi bir belirti görülmez.  Hastaların yaklaşık yüzde 20'sinde ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, halsizlik,  iştahsızlık, lenf bezlerinde şişlik, bulantı-kusma, ciltte döküntü görülebilir.  Yaklaşık bir haftada iyileşme beklenir. Hastalığın özel bir tedavisi yoktur,  destek tedavisi esastır." ifadeleri kullanıldı.

Çoğunlukla Afrika, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Amerika ve Batı Asya'da  görülen BNV'nin Türkiye'de ilk olarak 2010'da tespit edildiği aktarılan  açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2018'de başta İtalya ve Yunanistan olmak üzere Avrupa ülkelerinde vaka sayıları artmış, aynı yıl Türkiye'de de 26 vaka görülmüştür. Bu yıl  ülkemizde, tamamı İstanbul Avcılar'da ve temmuz ayında olmak üzere 4 vaka tespit  edilmiştir. Aynı bölgeden 3 şüpheli numunenin daha referans laboratuvarımıza  gönderileceği bildirilmiştir.

Bölgede hastalığın kontrolüne yönelik olarak İstanbul İl Sağlık  Müdürlüğümüz tarafından yerel yönetimler ve ilgili kurumlarla iş birliği içinde  gerekli koruma tedbirleri alınmıştır. Tespit edilen hastalara ve yakınlarına  gerekli bilgilendirmeler yapılmış, başka vaka olup olmadığı araştırılmıştır.  Hastalıktan korunmada temel yaklaşım sivrisinek üreme alanlarının azaltılması ve  sivrisinek sokmalarından korunmaktır. Bu çerçevede bölgede sivrisinek kaynağı  olabilecek yerler tespit edilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesine bildirilerek larvasit uygulamaları yapılması istenmiştir. Ayrıca bölgede sivrisinek üreme  alanı olabilecek durgun suların ıslahı için İSKİ'ye bilgilendirme yapılmıştır."

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