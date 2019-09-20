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20.09.2019 - 10:14 | | DHA

İstanbul'da çıkan orman yangınıyla ilgili flaş gözaltı!

İstanbul Valiği'nden Pendik'teki orman yangınıyla ilgili yapılan açıklamada, " Amatör kameralar tarafından görüntülenen Y.A. , ihbarı yapan kişiler tarafından da teşhis edilmiştir" denildi.

İstanbul'da çıkan orman yangınıyla ilgili flaş gözaltı!

Pendik'te dün çıkan orman yangınıyla ilgili çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasıyla görüntülediği şüpheli gözaltına alındı.
Kurtköy'de bulunan ormanlık alanda dün yangın çıktı. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Çevredekiler tarafından yangın çıkarırken cep telefonuyla görüntülenen bir kişi gözaltına alındı.

Bu arada İstanbul Valiliği'nden açıklama yapıldı. Açıklamada "Dün saat 17:46 sıralarında 155 Polis İhbar Hattı'na 'Aydos Ormanı'nda yangın çıkarmaya çalışan şüpheli kişi' ihbarı yapılmıştır. Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ihbardaki eşgale uyan Y.A. isimli kişi, yangının çıktığı alana yaklaşık 100 metre mesafede ve orman içerisinde yakalanarak, Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edilmiştir. Amatör kameralar tarafından görüntülenen Y.A. , ihbarı yapan kişiler tarafından da teşhis edilmiştir. Terör örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen şüpheli ile ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğümü'zce geniş çaplı soruşturmalar devam etmektedir" denildi.

Çatı katında panter şokuFransa'da bir binanın çatı katına tırmanan siyah panter, bina sakinlerince paniğine neden oldu. Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonunda sakinleştirici iğneyle vurulan panter, itfaiye ekipleri tarafından ele geçirildi.
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