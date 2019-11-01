İstanbul'da Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 1 Kasım Cuma namazı saatleri

İslam aleminde çok özel bir yere sahip olan Cuma gününde binlercew müslüman camileri doldurup taşıracak. Kılınacak olan Cuma namazı öncesinde o haftanın hutbesi İmam tarafından cemaate okunacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre Cuma Namazı İstanbul'da 12:53 Ankara'da 12:37 İzmir'de ise 13:00'de kılınacak.

Öğle ezanının okunmasıyla birlikte camiler ve mescidler Allah'ın rızasını kazanmak isteyen yüz binlerce müslüman tarafından doldurulacak. Kılınacak olan Cuma namazının dört rekatlık ilk sünnetinin ardından Hutbe okunacak. Hutbenin ardından Cuma namazının 2 rekatlık farzı ve akabinde son dört rekatlık sünnet kılınacak.

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ : 12:53

ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ: 12:37

İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ : 13:00

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