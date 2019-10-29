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29.10.2019 - 10:51 | | DHA

İstanbul'da Cumhuriyet coşkusu...

İstanbul'un en önemli ulaşım güzergahlarından biri olan Vatan Caddesi'nde Cumhuriyetin ilanının 96. yıl dönümü kutlamaları için büyük bir kalabalık toplandı.

İstanbul'da Cumhuriyet coşkusu...

 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ıncı yıl dönümü nedeniyle Vatan Caddesi'nde resmi geçit töreni düzenleniyor. Törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte askeri, mülki, idari ve siyasi erkan katılıyor.

Kutlamalar kapsamında, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Musa Avsever ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu üstü açık araç üzerinde vatandaşları selamladı. Tören devam ediyor.

Sabah 06.00’dan itibaren kutlamaların yapılacağı Vatan Caddesi ve caddeye çıkan yollar araç trafiğine kapatıldı. 

Kapanan yol girişlerinde trafik polisleri önlem alırken sürücüleri alternatif yollara yönlendirdi. Kapatılan yollar kutlamaların bitmesinin ardından tekrar trafiğe açılacak.

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