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26.12.2019 - 17:43 | | DHA

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 21 gözaltı

İstanbul'da DEAŞ Terör örgütü üyesi oldukları belirlenen şüphelilere yönelik 48 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 20'si yabancı uyruklu 21 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 21 gözaltı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne üye olduğunu belirlediği şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Polisler, DEAŞ terör örgütü üyelerinin kurdukları whatsapp gruplarında, terör örgütüne üye olan kişilere ait temel bilgileri içeren ' Mücahit Temel Bilgi Formu' adı altında teröristlerin kişisel ve örgütsel bilgilerinin yer aldığı formların paylaşıldığını tespit etti. Teknik ve fiziki takibini tamamlayan ekipler, şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı. DEAŞ, HTŞ, FEC, ENC terör örgütleri ve çatışma bölgeleriyle iletişimde olan ve İstanbul'da oldukları düşünülen yabancı uyruklu teröristlere yönelik Salı ve Çarşamba günü eş zamanlı olarak İstanbul genelinde belirlenen 48 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 20'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 21 terörist yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilerin Vatan Caddesi'ndeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

Asgari ücret ve AGİ 2020 zammı belli olduAsgari ücret 2020 zam oranı Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklandı. Buna göre Asgari ücret yüzde 15 artışla brüt 2 bin 943 TL, net 2 bin 324 TL olarak belirlendi. Asgari ücret ile birlikte AGİ zam oranları da netlik kazandı. AGİ 2020 tutarı Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu sigortalı çalışan için 375,17 TL olarak belirlendi.
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