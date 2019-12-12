İstanbul’da deniz ulaşımı çalıştayı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentteki deniz ulaşımının payının artırılması için çalışacaklarını, Kanal İstanbul’un yapılmaması için ise ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Fatih Sultan Mehmet tarafından 11 Aralık 1455’te kurulan Tersane-i Amire’nin 564’üncü kuruluş yıl dönümünde gerçekleşen deniz çalıştayına Şehir Hatları A.Ş. Genel Müdürlüğü ev sahipliği yaptı. Açılış konuşmasını yapan İmamoğlu, “İstanbul Boğazı, kentimize deniz ulaşımıyla da büyük değer kattı. Ama bugün, günlük ortalamada sadece 800 bin civarında hemşehrimiz deniz ulaşımını tercih etmekte. Biz bunu yükselteceğiz” dedi.