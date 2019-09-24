MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemİstanbul'da deprem nedeniyle okullar tatil olacak mı? Valilikten açıklama geldi
24.09.2019 - 14:23 | | AA

İstanbul'da deprem nedeniyle okullar tatil olacak mı? Valilikten açıklama geldi

İstanbul Valiliği, Marmara Denizi'ndeki depremin ardından Silivri ve Avcılar'da okul idarecileri tarafından tedbir amacıyla bazı okullardaki öğrencilerin sınıflarından dışarıya çıkarıldığı belirtilerek, "İlimizdeki hiçbir okulumuzda, eğitim öğretimi kesintiye uğratacak yönde herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır." denildi.

İstanbul'da deprem nedeniyle okullar tatil olacak mı? Valilikten açıklama geldi

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, saat 11.00'de Marmara Denizi Silivri-Marmara Ereğlisi açıklarında meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından kentteki duruma ilişkin gerekli bilgi ve değerlendirmelerin alındığı kaydedildi.

Açıklamada, "Ayrıca 39 ilçemizin kaymakamlığı, belediyelerimiz, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, AFAD, AKOM, 112, 155 ve 156 ihbar hatlarına, şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Sadece Silivri ve Avcılar ilçelerimizde okul idarecilerimiz tarafından, deprem eğitimlerinin bir gereği olarak, tedbir amacıyla bazı okullarımızdaki öğrencilerimizin sınıflarından dışarıya çıkarıldıkları anlaşılmıştır. İlimizdeki hiçbir okulumuzda, eğitim öğretimi kesintiye uğratacak yönde herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

İstanbulda deprem nedeniyle okullar tatil olacak mı Valilikten açıklama geldi

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
İstanbul'da büyük panik! Böyle kaçtılar
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
İstanbul'da korkutan deprem!
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Uzmanlardan İstanbul depremine ilişkin yorumlar
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
İstanbul'daki depreme ilişkin peş peşe açıklamalar
Pakistan'da 5.8'lik deprem can aldıYerel saatle 16.01'de geniş bir alanda hissedilen sarsıntıda birçok bina hasar gördü, yetkililer bir kadının hayatını kaybettiğini bildiriyor. Çok sayıda yaralı ise hastanelere taşındı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Medine'nin günlüğü bebek yastığının içinden çıktı!

Medine'nin günlüğü bebek yastığının içinden çıktı!

İnci Türkay kimdir? İnci Türkay kaç yaşında?

İnci Türkay kimdir? İnci Türkay kaç yaşında?

Zonguldak'ta polisten kemer ikaz susturucusu denetimi

Zonguldak'ta polisten kemer ikaz susturucusu denetimi

Mucize Doktor fragman! (3. Yeni bölüm) Dizi hangi gün yayınlanıyor?

Mucize Doktor fragman! (3. Yeni bölüm) Dizi hangi gün yayınlanıyor?

Sıradaki Haber