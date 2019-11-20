Ä°stanbul'da dev operasyon! GelinliÄŸe iÅŸlemiÅŸler

Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Narkotik SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, uluslararasÄ± baÄŸlantÄ±sÄ± olan bazÄ± suÃ§ Ã¶rgÃ¼tlerinin yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan getirilen uyuÅŸturucuyu piyasaya sÃ¼receÄŸi istihbaratÄ± Ã¼zerine harekete geÃ§ti. Narkotik SuÃ§larla MÃ¼cadele ekipleri 3 aylÄ±k teknik ve fiziki takipten sonra 10 - 19 KasÄ±m tarihleri arasÄ±nda 4 operasyon dÃ¼zenledi. OperasyonlarÄ±n dÃ¼zenlendiÄŸi Tuzla, BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece, Pendik, BakÄ±rkÃ¶y ve BayrampaÅŸa'daki adreslerde yÃ¼klÃ¼ miktarda uyuÅŸturucu madde ele geÃ§irildi. Ekiplerin gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi operasyonlarda H.K.(40) , M.K.(80), M.Ã‡.(40) , H.A.(46) , F.K.(32), M.M.(30) , S.E.(22) ve Ä°ran uyruklu olduklarÄ± Ã¶ÄŸrenilen Z.B.P (35) ile A.H.A.(41) yakalanarak gÃ¶zaltÄ± alÄ±ndÄ±.Â

ZULAYI NARKOTÄ°K KÃ–PEÄžÄ° "BOZOK ' BULDUÂ

Bir sÃ¼redir takip ettikleri TIR'a BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece'de operasyon dÃ¼zenleyen ekipler 320 kilo 200 gram eroin ele geÃ§irdi. TIR'Ä±n kasasÄ±nda yÃ¼klÃ¼ olarak bulunan kontrplak suntalarÄ±n arasÄ±na gizlenen eroin Bozok isimli narkotik polis kÃ¶peÄŸi sayesinde bulundu.Â

GELÄ°NLÄ°ÄžE Ä°ÅžLEMÄ°ÅžLER!

Tuzla ve Pendik'teki adreslere yapÄ±lan operasyonlarda ise 141 kilo 100 gram skunk adÄ± verilen uyuÅŸturucu madde ve hassas terazi ele geÃ§irildi. Ã–zel mÃ¼ÅŸteriler iÃ§in hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ 15 kiloda esrar bulundu. BayrampaÅŸa'da bir adrese yapÄ±lan operasyonda ise 4 kilo 128 gram ecstasy uyuÅŸturucu hap bulundu. BakÄ±rkÃ¶y'de bir ÅŸÃ¼pheliye yapÄ±lan operasyonda ise 2 valiz ve gelinlik bulundu. Valizler ve gelinlik Ã¼zerinde yapÄ±lan incelemelerde metamfetamin adÄ± verilen uyuÅŸturucu maddenin valizlerin iÃ§ kÄ±smÄ±na ve gelinliÄŸe iÅŸlendiÄŸi anlaÅŸÄ±ldÄ±. Ä°ÅŸlenen metamfetin adlÄ± uyuÅŸturucu maddenin bu yÃ¶ntemle taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± tespit edildi. Valizler ve gelinliÄŸin Ã¼zerinde 13 kilo 540 gram metamfetamin ele geÃ§irildi.Â

GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 9 ÅŸÃ¼pheliden 6'sÄ± emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilirken Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±klarÄ± mahkeme tarafÄ±ndan tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderildi. 3 ÅŸÃ¼phelinin ise Vatan Caddesi'nde bulunan Narkotik SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nde iÅŸlemleri devam ediyor.Â

Polis kamerasÄ±na yansÄ±yan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde ise BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece'de yakalanan TIR'Ä±n kapaklarÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kasasÄ±ndaki kontrplak yÃ¼kÃ¼n indirilerek aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± ve eroinin Bozok isimli polis kÃ¶peÄŸi tarafÄ±ndan tespit edilmesi gÃ¶zÃ¼kÃ¼yor. BasÄ±n mensuplarÄ±yla paylaÅŸÄ±lan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde polis ekiplerinin kontrplaklarÄ± ayÄ±rmasÄ±ndan sonra eroinin bulunmasÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.





