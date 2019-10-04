İstanbul'da eğitime deprem arası

İstanbul Silivri’de gerçekleşen 5.8 büyüklüğündeki depremde hasar gören İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’ya bağlı bazı fakülte ve yüksek okullarda tatil kararı alınırken, Avcılar’daki İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi binası ile Bakırköy Yerleşkesi’ndeki Sağlık Bilimleri Fakültesi binası tahliye edildi. Ayrıca Avcılar yerleşkesindeki yurt binaları da üç gün içinde boşaltılacak.

Alınan kararlar

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca görevlendirilen teknik ekipler tarafından yapılan ön tespitlerin ardından İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın tarafından yapılan açıklamada alınan kararlar şöyle sıralandı:

Cerrahpaşa yerleşkemizde yer alan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları biriminin sağlık hizmetleri yeni binaya taşınıncaya kadar durduruldu, mevcut hastaların diğer birimlere/hastanelere nakline karar verildi.

Çocuk Hastalıkları Birimi binası ile bütünleşik olan kadın hastalıkları ve doğum biriminin dekanlıkça daha önceden planlanan yerine taşınacak. Haseki Yerleşkemizde yer alan Kardiyoloji Enstitüsü’nün kullanımda olan Mikrobiyoloji Laboratuvar binalarının tahliye edilecek.

Bakırköy yerleşkemizde yer alan Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde eğitim ve öğretim faaliyetlerine 2-22 Ekim 2019 tarihleri arasında ara verilmesine ve bu süre zarfında Bakırköy yerleşkesindeki fakülte binasının tahliye edilerek yeni binasının inşa edilinceye kadar Büyükçekmece yerleşkesine taşınacak.

Avcılar yerleşkemizde yer alan Veterinerlik Meslek Yüksekokulu’nda eğitim ve öğretim faaliyetlerine 2-22 Ekim 2019 tarihleri arasında ara verilecek.

Avcılar yerleşkemizde yer alan Veteriner Fakültesi’nde eğitim ve öğretim faaliyetlerine 2-22 Ekim tarihleri arasında ara verilmesine ve bu süre zarfında Avcılar yerleşkemizdeki Veteriner Fakültesi’nin yeni binaları inşa edilinceye kadar Büyükçekmece yerleşkemize taşınacak.

Avcılar yerleşkemizde Veteriner Fakültesi’ne bağlı olarak çalışan Hayvan Hastanesi faaliyetlerinin geçici bir süre için durdurulmasına karar verilmiştir.

Avcılar yerleşkesinde yer alan Mühendislik Fakültesi bünyesindeki eski binaların tahliye edilerek yeni fakülte binaları inşa edilinceye kadar Avcılar ve Büyükçekmece Yerleşkelerinde yer alan diğer binalara taşınmasına karar verildi.

Avcılar yerleşkesinde yer alan öğrenci yurt binalarının hizmete kapatılacak. 6 Ekim 2019 tarihi itibariyle tahliye edilecek.

Cerrahpaşa yerleşkesinde boşaltılan eski acil binası bünyesinde çocuk nörolojisi, Algoloji ve acil yoğun bakım ünitelerinin sağlık hizmetine yeni yerlerine taşınıncaya kadar ara verilmesine ve bu binaların kullanıma kapatılmasına karar verildi.

Avcılar yerleşkemizde yer alan yeniden yapılandırma faaliyetleri kapsamında projeleri rektörlüğümüzde hazırlanmış olan binaların Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılmasına ilişkin ihale süreçlerine başlandığı ve ihalenin en kısa süre içerisinde yapılması planlanıyor.

Bütçe ayrıldı

Bakırköy yerleşkemizde yer alan Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne ait binaların yeniden yapılması sürecinin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı yatırım programına alındı.

Cerrahpaşa yerleşkesinin TOKİ tarafından yeniden yapılandırılması projesinin mevcut seyrinde devam ettiği, bununla birlikte planlanan inşaat alanının Sur içi bölgesinde olması nedeniyle arkeolojik kazı çalışmalarına ilişkin süreçlerin de ilerlediği, bu süreçte yerleşkede bulunan birimlerin bir kısmının prefabrik binalarda faaliyetlerine devam ediyor.

Boşaltma kararı verilen çocuk hastalıkları binasının prefabrik olarak binalara taşınma sürecinin de en kısa zamanda gerçekleştirilecek.

Diş Hekimliği tahliye edildi

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Çapa yerleşkesiyle ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İstanbul Üniversitesi Çapa yerleşkesinde yer alan Diş Hekimliği Fakültesi binalarında hem deprem hem de fiziksel şartlardan kaynaklı önemli yapısal hasar bulunduğu tespit edilmiş ve binaların tahliyesine karar verilmiştir. İstanbul Tıp Fakültesi Temel Bilimler Bölümü binasında da Bakanlık Teknik ekiplerinin incelemeleri sonucunda deprem kaynaklı bir hasara rastlanılmamıştır.”

‘Hasta kabulünü durdurduk’

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Başhekimi Doç. Dr. Zekayi Kutlubay da yaptığı açıklamada şunları dedi:

“5.8’lik depremden sağlam çıktık. Yerleşkede hasarlı, ağır hasarlı hiçbir bina yok. Az hasarlı Çocuk Acil binası var. Biz buna istinaden yerleşke içerisindeki yeni yerlerine taşımaya başladık. Ağrı Birimi, Acil Yoğun Bakım Ünitesi, Kadın Doğum ve Çocuk Nöroloji birimi taşınacak. Acil Yoğun Bakım’da yatan 6 hastamız var onları da Cerrahpaşa’daki diğer yoğun bakımlara taşıyoruz. Sadece yeni çocuk binasının 15 günlük işi var. Valilik Çocuk polikliniğine az hasarlı raporu verdiği için rektörlüğümüzce bugün karar aldık, çocuk bölümünde hasta kabulünü durdurduk. Yeni binaya geçtikten sonra tekrar başlatacağız.”

‘Önce sıkıntı yok denildi’

Fakülteleri boşaltılan öğrenciler de şunları söyledi:

Korkudan kapıya yakın oturduğunu belirten Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencisi A.Ç, “Deprem anında iş güvenliği eğitimindeydik. Öğrenciler eğitimden kaçmaması için kapılar kilitlenmişti, o yüzde çok korktuk. Bina eski bir bina. Binada belli sorunlar vardı ama depremden sonra da bütün kolonlarda çatlak gördüm. Önce bize sıkıntı yok denildi. Bizi içeride ders işlemeye zorladılar. Bir hafta sonra da bina depreme dayanıklı değil denilerek derslerimiz iptal edildi. Madem dayanıklı değil neden içeride ders yaptık. Ben derste korktuğum için kapıya yakın oturdum” şeklinde konuştu.