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26.07.2019 - 09:02| DHA

Son dakika: İstanbul'da fabrika yangını! Çok sayıda işçi dumandan etkilendi

Beylikdüzü'nde plastik ambalaj üretimi yapan fabrikada yangın çıktı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinde kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenen çok sayıda işçi ambulanslara alındı.

Son dakika: İstanbul'da fabrika yangını! Çok sayıda işçi dumandan etkilendi

Yangın saat 07.30 sıralarında Beylikdüzü Mermerciler Sanayi Sitesi 2.Cadde üzerine bulunan bir plastik ambalaj üretimi yapan fabrikada meydana geldi.

4 katlı fabrikanın bodrum katında bulunan kimyasal maddelerinde bulunduğu depo bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların diğer katlarda yayılmasıyla büyük korku yaşayan işçiler binayı tahliye etti. Bu sırada çok sayıda işçi dumandan etkilendi.

İhbar üzerine  olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenen işçiler kontrol amaçlı ambulanslara alınırken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Binayı terk eden işçiler yangının nasıl çıktığını bilmediklerini herhangi bir yaralının da olmadığını söyledi.

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