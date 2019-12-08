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08.12.2019 - 12:58 | | DHA

İstanbul'da FETÖ operasyonu! 6 zanlı yakalandı

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "gaybubet evi" adı verilen hücre evlerine yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da FETÖ operasyonu! 6 zanlı yakalandı

Alınan bilgiye göre, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen  soruşturmalar kapsamında FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla 6 kişi hakkında  gözaltı kararı verildi.

Edirne Terörle Mücadele ile İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube  Müdürlüğü  ekiplerince örgüte ait 6 hücre evine düzenlenen eş zamanlı operasyonda  M.D, E.T, K.Ç, M.K, İ.D. ve U.K. gözaltına alındı.

Harp okullarından ihraç edilmiş öğrencilerden oluştuğu öğrenilen  zanlılardan 3'ü İstanbul Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi, diğer 3 şüpheli  Edirne Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

 

 

120 bin dolara satılan 'sanat eseri'ndeki muzu yediABD'nin Miami kentinde sanatçı Maurizio Cattelan'ın, 'duvara bantlanmış muz' eseri, 120 bin dolara satıldı. Başka bir sanatçı David Datuna, duvara bantlanmış olarak sergilenen muzu alarak yedi ve yaptığı eylemin adına da 'Aç Sanatçı' olarak isimlendirdi.
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