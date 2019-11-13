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13.11.2019 - 17:25 | | DHA/İHA

İstanbul'da film gibi soygun! Böyle etkisiz hale getirildi

İstanbul Esener’de silahlı bir şüpheli banka şubesinde silahlı soygun girişiminde bulundu. Güvenlik görevlisinin silahını aldıktan sonra, bankadaki paraları da alıp kaçmaya kalktı. Kaçmaya çalıştığı sırada cadde üzerinde bir vatandaşın çelme takmasıyla yere düşen soyguncu, polis ekipleri tarafından yakalandı.

İstanbul'da film gibi soygun! Böyle etkisiz hale getirildi

Ayrıntılar geliyor...

270 kilometre gelip akrabasına kurşun yağdırdıKocaeli’nin Başiskele ilçesinde, Bülent Y.’nin aracına pompalı tüfekle 8 el ateş ettikten sonra kaçan Ahmet Y., polise teslim oldu. Ahmet Y., emniyetteki ifadesinde, Bülent Y.’nin damadının dayısı olduğunu ve eşi N.Y. ile gönül ilişkisi içerisinde olduğunu öne sürerek, Manisa Akhisar’da eşini döverek hastanelik ettikten sonra Başiskele’ye gelerek olayı gerçekleştirdiğini söyledi.
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