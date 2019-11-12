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12.11.2019 - 07:28 | | AA

İstanbul'da flaş operasyon! Gözaltılar var...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Başakşehir'deki 23 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 25 şüpheliyi gözaltına aldı.

İstanbul'da flaş operasyon! Gözaltılar var...

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen 23 adrese operasyon gerçekleştirdi.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyona, polis helikopteri de havadan destek verdi.

Polis ekiplerince bazı adreslerde kapılar kırılarak içeri girilirken, gözaltına alınan 25 şüpheli emniyete götürüldü.

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