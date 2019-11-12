MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem Haberleriİstanbul'da gecekondu yangını
12.11.2019 - 05:02 | | AA

İstanbul'da gecekondu yangını

İstanbul Sultanbeyli'de bir gecekonduda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

İstanbul'da gecekondu yangını

Yavuz Sultan Selim Mahallesi Ersoy Sokak'ta bulunan, iki kişinin yaşadığı gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangından ötürü oluşan yoğun duman bütün gecekonduyu sararken, itfaiye ekipleri kendi imkanıyla çıkamayan bir kişiyi tahliye etti.

İtfaiye görevlilerince kısa sürede söndürülen yangında, dumandan etkilenen bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kadınların trafikte yol verme kavgası karakolda bittiİstanbul Çekmeköy'de iki kadın sürücü arasında yol verme yüzünden kavga çıktı. Diğer sürücü tarafından darp edilen kadın, karakola giderek şikayetçi oldu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bazı genelgeler yürürlükten kaldırıldı

Bazı genelgeler yürürlükten kaldırıldı

İstanbul'da gecekondu yangını

İstanbul'da gecekondu yangını

Haber alınamayan yaşlı kadın, komşu gezmesinde çıktı

Haber alınamayan yaşlı kadın, komşu gezmesinde çıktı

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Rabia Naz açıklaması

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Rabia Naz açıklaması

Sıradaki Haber