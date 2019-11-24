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24.11.2019 - 21:58 | | AA

İstanbul'da hareketli dakikalar! Önce oğlunu sonra polisi vurdu

Beyoğlu'nda, tartıştığı oğlunu ve olaya müdahale eden polisi silahla yaralayan baba, başka bir polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

İstanbul'da hareketli dakikalar! Önce oğlunu sonra polisi vurdu

Hacıahmet Mahallesi'nde, baba Bülent T. tartıştığı 18 yaşındaki oğlu İlhan T.'yi silahla yaraladı. O sırada olay yerine yakın bir noktada uygulama yapan ve silah sesleri üzerine olaya müdahale etmek isteyen polislerden biri de Bülent T.'nin açtığı ateş sonucu yaralandı.

Zanlı, başka bir polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

İstanbulda hareketli dakikalar Önce oğlunu sonra polisi vurdu


İlhan T. ile Bülent T. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Polis memurunun bacağında sıyrık olduğu, babayla oğlunun da hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Önce oğlunu sonra polisi vurduistanbul Beyoğlu'nda, tartıştığı oğlunu ve olaya müdahale eden polisi silahla yaralayan baba, başka bir polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.
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İstanbul'da hareketli dakikalar! Önce oğlunu sonra polisi vurdu

İstanbul'da hareketli dakikalar! Önce oğlunu sonra polisi vurdu

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