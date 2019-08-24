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24.08.2019 - 11:47| DHA

Son dakika: İstanbul'da hareketli dakikalar! Onlar kaçtı bekçiler kovaladı

İstanbul'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sabah saatlerinde bekçilerin 'dur' ihtarı sonrası kaçmak isterken kaza yapan minibüsten 45 kaçak göçmen çıktı.

Son dakika: İstanbul'da hareketli dakikalar! Onlar kaçtı bekçiler kovaladı

Olay, saat 04.00 sıralarında Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi 131. Sokak'ta meydana geldi. Devriye gezen 'Gece Kartalları' olarak bilinen bekçiler, şüpheli bir aracı durdurmak istedi. Bekçileri gören sürücü, olay yerinden hızla kaçmaya başladı. Sürücü, minibüsü bekçilerin üzerine sürmesi üzerine aracın lastiklerine ateş açıldı. Açılan ateş sonucu şüphelinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, kaza yaptı. Direksiyon başındaki şüpheli, olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Minibüsün bulunduğu noktaya takviye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler minibüsün içini kontrol ettiğinde, 45 kaçak göçmen karşılaştı. Minibüsten çıkan 45 kaçak göçmenin polis aracına bindirilmesi mahalle sakini tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yakalanan kaçak göçmenler, olay yerine gelen başka bir minibüsle Şehit Mustafa Tercan Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Sorguya alınan kaçak göçmenlerin, 18-52 yaşları arasında Bangladeş ve Pakistan uyruklu oldukları anlaşıldı. Göçmenlerin, polis merkezindeki ifadelerinde kaçakçılara Yunanistan'a götürmeleri karşılığında kişi başı 200 TL verdiklerini söyledikleri öğrenildi.

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