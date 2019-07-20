Karısını öldürdü, kayınpederini yaralayıp intihar etti!

Olay, saat 12.50’de İstanbul Beylikdüzü, Büyükşehir Mahallesi, 25’inci Blok’ta meydana geldi. Polis merkezine giderek, ihbar yapan bir kişinin verdiği “Çok sayıda silah sesi duydum” bilgisi üzerine polis harekete geçti.

Saldırının yaşandığı binaya giden ekipler, bina görevlisinden, 5’inci katta silahlı saldırı olduğu bilgisini edindi. Bunun üzerine ekipler, silahlı saldırıya karşı önlem için, önce yangın merdiveninden 6’ncı kata çıktı. Daha sonra ise 5’inci kata inildi.

Polis ekipleri, 22 numaralı dairenin önünde kanlar içerisinde yatan biri kadın 3 kişi gördü. Hareketsiz olarak yatan 3 kişiden birinin yaşadığının belirlenmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi.

Gelen 112 Acil ekibi, yaralı olan Adıgüzel Altun’u hastaneye götürdü. Özlem Ergül ve Ali Ekber Ergül’ün ise yaşamını yitirdiği anlaşıldı.

Olayla ilgili Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri adrese çağırıldı. Ali Ekber Ergül’ün sol elinin yanında bir tabanca ve 6 mermi kovanı bulundu.

Ön incelemede Ali Ekber Ergül’ün kayınpederi Adıgüzel Altun’u vurduğu, daha sonra karısı Özlem Ergül’ü öldürdüğü ardından intihar ettiği ortaya çıktı.





TATİLDE KAVGA ETTİLER

Polis ekipleri soruşturma kapsamında, Özlem Ergül’ün bir yakınının ifadesine başvurdu. Edinilen bilgiye göre; Özlem Ergül, Ali Ekber Ergül çocukları, kayınpederi ve bazı yakınlarıyla Çanakkale’ye tatile gitti. Geçtiğimiz Perşembe günü Ali Ekber Ergül karısıyla kavga etti. Biri 11 yaşında diğeri 8 yaşında olan 2 çocuğunu alarak İstanbul’a döndü.

Özlem Ergül, babası ve eniştesi M.K. Cumartesi sabah eve döndü. Ancak kaldıkları evin kapısını açamadılar. Bunun üzerine, Ali Ekber Ergül telefonla arandı.

Yaşanan tartışmanın ardından “Bekleyin geliyorum” diyen Ali Ekber Ergül silahla binaya girdi. Ergül’ü silahla girdiğini gören M.K. yangın merdiveninden çıkarak polis merkezine gitti.

İntihar eden Ali Ekber Ergül ve öldürdüğü karısı Özlem Ergül’ün bir süre önce boşanma kararı aldıkları ancak vazgeçtikleri, Çanakkale’deki kavganın ardından Özlem Ergül'ün tekrar ayrılma kararı aldığı öğrenildi.

Ölen karı kocanın cesedi Adli Tıp Kurumu Morgu’na teslim edilirken, yaralı Adıgüzel Altun’un tedavisinin sürdüğü öğrenildi.







