Olay, saat 06.30 sÄ±ralarÄ±nda BaÄŸlarbaÅŸÄ± Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye gÃ¶re, bir kÄ±raathane Ã¶nÃ¼nde kahvaltÄ± yapan temizlik iÅŸÃ§ileriyle yoldan geÃ§en bir kiÅŸi arasÄ±nda henÃ¼z bilinmeyen bir nedenle tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. TartÄ±ÅŸma kÄ±sa sÃ¼rede kavgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. Ä°smi henÃ¼z Ã¶ÄŸrenilemeyen kiÅŸi yanÄ±nda bulunan silahla temizlik iÅŸÃ§ilerine ateÅŸ aÃ§tÄ±.

Olayda biri aÄŸÄ±r iki temizlik iÅŸÃ§isi yaralandÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine polis ve saÄŸlÄ±k ekibi sevk edildi. SaldÄ±rgan polis ekipleri tarafÄ±ndan olay yerinde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±rken, Â saÄŸlÄ±k ekipleri yaralÄ±larÄ± ambulansla Ã§evredeki hastanelere gÃ¶tÃ¼rdÃ¼. Â Ã‡evrede gÃ¼venlik Ã¶nlemi alan polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptÄ±. Olayla ilgili soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.