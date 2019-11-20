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20.11.2019 - 04:48 | | DHA

İstanbul'da hastanede korkutan yangın

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul'da hastanede korkutan yangın

B bloktaki kadın doğum ve çocuk polikliniklerinin bulunduğu kısmın giriş katında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

İstanbulda hastanede korkutan yangın

İtfaiye ekiplerinin yangından dolayı oluşan dumanı tahliyesinin ardından dışarı çıkartılan hastalar ve refakatçileri tekrar binaya alındı.

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