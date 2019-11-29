İstanbul'da iki otomobil çarpıştı! Yaralılar var...

D.H'nin kullandığı 34 EU 4118 plakalı otomobil ile H.U yönetimindeki 34 YP 7231 plakalı otomobil Mahmutbey-Aksaray bağlantı yolunda çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüler ile 34 YP 7231 plakalı otomobilde bulunan 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Bağlantı yolunda kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu ise araçların çekilmesi ve belediye ekiplerinin temizlik çalışması sonrası normale döndü.
Husumetli ailelerin silah, taş ve sopalı kavgasında kan aktıKahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, husumetli 2 kişi arasında çıkan ve diğer aile fertlerinin de karışmasıyla çıkan silahlı kavgada 5'i av tüfeği, 7'isi taş ve sopalarla olmak üzere toplam 12 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.