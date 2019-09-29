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29.09.2019 - 19:45 | | (İHA/AA)

İstanbul’da korkunç olay! Çocuklar görür görmez hemen…

İstanbul Güngören'deki boş arazide bir erkek cesedi bulundu.

İstanbul’da korkunç olay! Çocuklar görür görmez hemen…

 

Olay, saat 17.00 sıralarında Genç Osman Mahallesi Ensar Caddesi'nde bulunan İbn-i Sina Meslek ve Teknik Anadolu Lise önünde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, okul bahçesinde oyun oynayan çocuklar, okulun duvarının yanında hareketsiz duran bir kişiyi gördü.

Merak ederek, cesede yaklaşan çocuklar, şahsın elinde silah olduğunu görünce durumu caddeden geçen büyüklerine haber verdi.

İstanbul’da korkunç olay Çocuklar görür görmez hemen…

Şahsa dokunarak hareketsiz olduğunu gören vatandaşlar ise polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemelerin ardından şahsin öldüğünü belirledi.

İstanbul’da korkunç olay Çocuklar görür görmez hemen…

Polis ekipleri cesedin bulunduğu bölgede önlem alarak incelemelerde bulundu. Yapılan araştırmada elinde silah bulunan bir erkek cesedi olduğu tespit edildi.

Üzerinde kimlik bulunmayan ceset, inceleme yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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