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26.01.2020 - 08:48 | | DHA

İstanbul'da korkutan yangın! Alev alev yandı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da 4 katlı bir binanın çatı katı alev alev yandı. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

İstanbul'da korkutan yangın! Alev alev yandı

Yangın, saat 07.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi 208 Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm katı ve çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına merdivenle müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardında yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle panik olan mahalle sakinlerinin de sokağa döküldü.

Görgü tanığı Ufuk Şimşekli, "Ana caddeden gelirken baktım dumanlar çıkıyor. Koşarak aşağıya indim. Arkadaşlarla zillere bastık. Bina sakinlerini uyandırdıktan sonra itfaiyeyi aradık. Çatı katında çıktı yangın. Yaralı yok. Yaşlı bir teyze vardı onu indirdik." dedi.

 

 

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