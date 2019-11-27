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27.11.2019 - 04:27 | | AA

İstanbul'da korkutan yangın: Yaralılar var

İstanbul Güngören'de iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul'da korkutan yangın: Yaralılar var

Gençosman Mahallesi Çinçindere Caddesi'ndeki 3 katlı bir binanın en üst katında tekstil işi yapılan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, cadde araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

 


İstanbulda korkutan yangın: Yaralılar var


Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, iş yerinde kaldıkları öğrenilen ve dumandan etkilenen 5 kişiyi bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

İstanbulda korkutan yangın: Yaralılar var


Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 2,5 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.



İstanbulda korkutan yangın: Yaralılar var


Ekipler, fenerlerle binanın tamamını kontrol etti. Çalışmaların tamamlanmasının ardından cadde araç ve yaya trafiğine tekrar açıldı.

Yangın sonrası iş yerinde ve binanın çatısında hasar oluştu.

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