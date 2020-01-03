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03.01.2020 - 02:25 | | AA

İstanbul'da kuaföre silahlı saldırı! 6 el ateş etti...

Beylikdüzü'nde bir alışveriş merkezindeki kuaför salonuna silahlı saldırı düzenlendi.

İstanbul'da kuaföre silahlı saldırı! 6 el ateş etti...

Barış Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin giriş katında bulunan salona, 2 kişi tarafından tabanca ve pompalı tüfekle ateş edildi.

Şüpheliler, kapalı olan iş yerine 6 el ateş ettikten sonra kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis, salonun çevresini güvenlik şeridiyle kapatarak bölgede inceleme yaptı.

Güvenlik kamerası görüntülerini de izleyen ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Otomobil ok gibi saplandıBağcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Feci kazada bariyerler ok gibi otomobile saplanırken sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.
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