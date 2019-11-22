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22.11.2019 - 17:01 | | DHA

İstanbul'da Kurt Kapanı-18 denetimi yapıldı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, olası terör ve asayiş olayları ve trafik kazalarının önlenmesine yönelik "Kurt Kapanı-18" denetimi yapıldı. Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Güven Timleri, Önleyici Hizmetler, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin katıldığı denetimlerde şüpheli görülen kişiler ve araçlar arandı.

İstanbul'da Kurt Kapanı-18 denetimi yapıldı!
İstanbul'da Kurt Kapanı-18 denetimi yapıldı!
İstanbul'da Kurt Kapanı-18 denetimi yapıldı!
İstanbul'da Kurt Kapanı-18 denetimi yapıldı!
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ARAÇLAR TEK TEK ARANDI

Taksim Meydanı'nda yapılan denetimde durdurulan araçlar tek tek arandı. Kimlik kontrolleri ve Genel Bilgi Tarama (GBT) yapıldı. Denetime "Şans" isimli narkotik köpeği de katıldı. Şans, durdurulan araçları aradı.

ARAÇLAR TEK TEK ARANDI

Taksim Meydanı'nda yapılan denetimde durdurulan araçlar tek tek arandı. Kimlik kontrolleri ve Genel Bilgi Tarama (GBT) yapıldı. Denetime "Şans" isimli narkotik köpeği de katıldı. Şans, durdurulan araçları aradı.

KADIKÖY'DE DENETİMLER

Kadıköy Altıyol Kuşdili Caddesi'nde yapılan denetimlere, ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, trafik polisleri ve yunus polisleri katıldı. Özel harekat polisleri ise güvenlik önlemleri alarak denetimlere destek verdi. Ekipler, şüpheli gördükleri araçları durdurarak didik didik aradı. Araç içindeki kişilerin kimlik sorgulamaları ve üst aramaları yapıldı.

Hassas burunlu narkotik köpekleri şüpheli araçlar üzerinde aramalar yaptı.

 

 

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