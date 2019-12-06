MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem Haberleri İstanbul’da ‘Kurt Kapanı 19’ uygulaması yapıldı!
ABONE OL
06.12.2019 - 16:51 | | DHA/İHA

İstanbul’da ‘Kurt Kapanı 19’ uygulaması yapıldı!

İstanbul genelinde yaya, taşıt ve iş yerlerinin denetlendiği ‘Kurt Kapanı-19’ uygulaması gerçekleştirildi. Özel Harekat Polisi'nin de katıldığı uygulamaya polis helikopteri havadan destek verdi.

İstanbul’da ‘Kurt Kapanı 19’ uygulaması yapıldı!
İstanbul’da ‘Kurt Kapanı 19’ uygulaması yapıldı!
İstanbul’da ‘Kurt Kapanı 19’ uygulaması yapıldı!
İstanbul’da ‘Kurt Kapanı 19’ uygulaması yapıldı!
Haberin Tüm Fotoğrafları

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde terör ve asayiş olaylarının önlenmesi amacıyla İstanbul’un çeşitli ilçelerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Kurt Kapanı 2019-19 denetimleri yapıldı.

Kadıköy Altıyol Kuşdili Caddesi'nde yapılan denetimlere, ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, trafik polisleri ve yunus polisleri katıldı.

14.00 ile 16.00 saatleri arasında gerçekleştirilen uygulamada özel harekat polisleri ve polis helikopteri denetimlere destek verdi. Ekipler, şüpheli gördükleri araçları durdurarak didik didik aradı. Araç içindeki kişilerin kimlik sorgulamaları ve üst aramaları yapıldı. Hassas burunlu narkotik köpekleri şüpheli araçlar üzerinde aramalar yaptı. Taksim Meydanı'nda da denetimler yapıldı

Milliyet'te Gündem 6 Aralık 2019.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Tamir etmeye çalıştığı lastik canlı yayında patladı!

Tamir etmeye çalıştığı lastik canlı yayında patladı!

Sokak ortasında cinayet!

Sokak ortasında cinayet!

Girne'de denize düşen gencin cansız bedenine ulaşıldı!

Girne'de denize düşen gencin cansız bedenine ulaşıldı!

Bakan Akar'dan son dakika F-35 açıklaması

Bakan Akar'dan son dakika F-35 açıklaması

Sıradaki Haber