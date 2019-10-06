MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemİstanbul'da kuvvetli yağış
06.10.2019 - 05:49 |

İstanbul'da kuvvetli yağış

İstanbul'a dün hakim olan yağmur sabaha karşı yeniden başladı. Meteoroloji ve Valilik'ten yapılan uyarıların ardından İstanbul pazar sabahına yağışla uyandı

İstanbul'da kuvvetli yağış

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün geçtiği verilere göre hava sıcaklıklarının serin ve yağışlı hava ile birlikte hissedilir derecede azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği, yağış alan yerlerde yer yer altına düşeceği, pazartesi gününden itibaren tekrar artacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den gelen peş peşe uyarıların ardından sabahın ilk saatlerinde İstanbul'da yağmur başladı. 

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların, İstanbul, Yalova, Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli (21 -50 kg/m2), Kastamonu’nun kuzey ilçeleri, Bartın ve Sinop çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (50-75 kg/m2) olması bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra Marmara’nın doğusunda, akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz kıyılarında etkisini kaybetmesi beklenen yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Antalya’da genç kızların sosyal medya tartışması kanlı bittiAntalya’da 17 yaşındaki C.S.A., sosyal medya üzerinden annesine küfür ettiği gerekçesiyle buluşmak için çağırdığı arkadaşı S.İ.’yi (15), sokakta bacaklarından bıçaklayıp kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan S.İ. tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılırken, şüpheli C.S.A ise kısa süre sonra polis tarafından yakalandı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İstanbul'da kuvvetli yağış

İstanbul'da kuvvetli yağış

Motosiklet çöp kamyonuna çarptı... 2 ağır yaralı var

Motosiklet çöp kamyonuna çarptı... 2 ağır yaralı var

TEM Otoyolu'nda korkunç kaza: 2 ölü, 1 yaralı

TEM Otoyolu'nda korkunç kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Önündeki aracı sollamaya çalışınca... 2 ölü, 2 yaralı

Önündeki aracı sollamaya çalışınca... 2 ölü, 2 yaralı

Sıradaki Haber