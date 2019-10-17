17.10.2019 - 09:37 | | DHA
İstanbul'da lüks araçlı düğün konvoyu terörü
Başakşehir'de düğün konvoyu ile trafikte terör estiren magandalar kameralara yansıdı. Lüks araçlar ise dikkatlerden kaçmadı
Görüntüler geçen cumartesi günü Başakşehir'de kaydedildi. Evlilik yolunda ilk adımlarını atan çiftin mutluluğuna ortak olmak isteyen akraba ve arkadaşları lüks araç ve motosikletle oluşturdukları konvoyla tura çıktı. Konvoy Başakşehir'de yolu trafiğe kapattı. Konvoydaki motosikletliler burada 'drift' yaptı.
KONVOYDAKİ ÇAKARLI ARAÇLAR
Hem kendilerini hem de trafiktekilerin canını tehlikeye atan magandalar, yoldakileri de mağdur etti. Trafikte magandalar yüzünden yolda kalan bazı sürücüler yaşanan duruma isyan etti.
Düğün konvoyunda yer alan lüks araçlardan birindeki çakar tertibatı da dikkat çekti. İstanbul trafiğinde tehlike saçan konvoy daha sonra düğünün yapılacağı yere doğru ilerledi.
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