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02.12.2019 - 09:50 | | İHA

İstanbul'da mahalleyi karıştıran iğrenç iddia!

Bağcılar'da bir kişinin küçük yaştaki bir kızı taciz ettiği iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı. Taciz ve kaçırma iddiasıyla yakalanan şahıs, taşlı, sopalı linç edilirken, polis ekipleri şahsı kalabalığın arasından zor çıkarttı.

İstanbul'da mahalleyi karıştıran iğrenç iddia!

Olay, saat 20.00 sıralarında Bağcılar Göztepe Mahallesi, Pınarlı Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, kimliği öğrenilemeyen bir kişi sokakta oyun oynayan çocukların yanına yaklaştı. Şahsın küçük yaştaki bir kız çocuğunu taciz ettiği ve kaçıracağını iddia eden bir mahalle sakini, ortalığı ayağa kaldırdı. Söylentinin yayılmasından sonra mahalleli ayaklanmaya başladı.

 

MAHALLELİ TARAFINDAN YAKALANARAK LİNÇ EDİLDİ

Evlerinden çıkan çok sayıda mahalle sakini, şahsı bir iki sokak aşağıda yakaladı. Olay yerine getirilen şahıs, kalabalık bir grup tarafından taşlı, sopalı ve yumruklarla linç edildi. Şahsı ellerinde bulunduran mahalle sakinleri, polisi arayarak durumu bildirdi.

 

POLİS EKİPLERİ ŞAHSI KALABALIĞIN İÇİNDE ZOR ÇIKARTTI

Olayın yaşandığı noktaya polis ekipleri sevk edildi. Ekipler kalabalığın arasından kalan şahsı çıkarmak için çalışma başlattı. Ekipler, şahsı çıkarırken şahsa yönelik linç girişimi tekrardan alevlendi. Taciz iddiasıyla Polis Merkezine görülmeye çalışılan kişi, polis otosuna bindirildiği sırada, bazı kişiler polis arabasının üzerine çıkıp şahsı geri istedi. Polis ekipleri, öfkeli kalabalığın arasından aldığı şahsı ve küçük kızın ailesini ifadelerini almak üzere Polis Merkezine götürdü. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Vatan Caddesi'nde intihar girişimi! Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde!Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Vergi Dairesi'nin çatısına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri intihar girişiminin olduğu alanı kapatırken, itfaiye ekipleri de branda açarak önlem aldı. Polis ekipleri ise bir taraftan çatıya çıkan kişiyi ikna etmeye çalışırken bir taraftan da çevrede toplanan kalabalığı dağıtmaya çalışıyor.
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