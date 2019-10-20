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20.10.2019 - 09:16 |

İstanbul'da metro hatlarında arıza

İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı Metro İstanbul, Yenikapı-Atatürk Havalimanı ile Yenikapı-Kirazlı metro hattında meydana gelen arızayla ilgili açıklama yaptı.

İstanbul'da metro hatlarında arıza

Metro İstanbul’dan yapılan açıklama şöyle:

M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattında teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Sağmalcılar-Havalimanı ve Otogar-Kirazlı istasyonları arasında yapılmaktadır. Sefer yapılamayan Sağmalcılar-Yenikapı istasyonları arasında İETT, ücretsiz otobüs seferi yapmaktadır. 

 

İstanbulda metro hatlarında arıza

 

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