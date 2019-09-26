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26.09.2019 - 14:16 | | DHA

İstanbul'da meydana gelen depremin telefonlara ulaşılamıyor! İşte alternatif iletişim yolları

İstanbul'da saat 14.00'da meydana gelen 5,8 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından, cep telefon hatları ulaşılamaz hale geldi. Telekominakasyon firmalarından konuyla ilgili henüz herhangi bir bilgi paylaşımı yapılmadı.

İstanbul'da meydana gelen depremin telefonlara ulaşılamıyor! İşte alternatif iletişim yolları

İstanbul merkezli meydana gelen depremin ardından vatandaşların yakınlarına ulaşmak için yoğun arama yapması üzerine telekomünikasyon ağında yoğunluk meydana geldi.

İŞTE ALTERNATİF ARAMA YOLLARI

Deprem sonrasında yakınlarına ulaşmaya çalışanlar WhatsApp'tan iletişim kurabiliyor. Facetime Call (ses) ve Whatsapp Call (ses) üzerinden şu an sorunsuz iletişim sağlanabiliyor.

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Depremden ilk görüntüler...
İstanbullular'ı korkutan depremGeçen salı günü Marmara Denizi Silivri açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş İstanbul halkı büyük panik yaşamıştı. Korku yaratan deprem sonrası artçı sarsıntılar dün ve bugün de devam etti. Bugün son olarak Marmara Denizi'nde 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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