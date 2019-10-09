İstanbul’da moda rüzgârı

Moda haftası Natalie Kolyozyan’ın defilesi açıldı. Gündüz kuşağında Önder Özkan’ın mini defilesi ve ardından Raşit Bağzıbağlı’nın defilesiyle devam etti. Moda dünyasının tüm önemli aktörleri tarafından heyecanla beklenen ve bu yıl 10’uncu yılını kutlayan İstanbul moda haftası üç gün sürecek.

Maskülen rahatlık

Natalie Kolyozyan’un “Saturday Night or Sunday Morning?” koleksiyonu, gece eğlencelerinin ışıltılarını, sabah saatlerinin huzurunu bir arada sunuyor. Koleksiyonda, ışıltılı işlemeleri çizgili poplin kumaşlar üzerinde yorumlayan tasarımcı, gün boyunca rahatlığından ödün vermeyen, maskülen kadınlara hitap ediyor.