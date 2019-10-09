09.10.2019 - 07:50 | | SEÇKİN ŞENVARDAR
İstanbul’da moda rüzgârı
İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin (İHKİB) organizasyonuyla düzenlenen Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul İlkbahar-Yaz 2020 sezonu, dün Zorlu PSM’de başladı.
Moda haftası Natalie Kolyozyan’ın defilesi açıldı. Gündüz kuşağında Önder Özkan’ın mini defilesi ve ardından Raşit Bağzıbağlı’nın defilesiyle devam etti. Moda dünyasının tüm önemli aktörleri tarafından heyecanla beklenen ve bu yıl 10’uncu yılını kutlayan İstanbul moda haftası üç gün sürecek.
Maskülen rahatlık
Natalie Kolyozyan’un “Saturday Night or Sunday Morning?” koleksiyonu, gece eğlencelerinin ışıltılarını, sabah saatlerinin huzurunu bir arada sunuyor. Koleksiyonda, ışıltılı işlemeleri çizgili poplin kumaşlar üzerinde yorumlayan tasarımcı, gün boyunca rahatlığından ödün vermeyen, maskülen kadınlara hitap ediyor.
ABD Başkanı Trump'tan PKK itirafıABD Başkanı Donald Trump, YPG için doğrudan PKK ifadesini kullanarak, "Barack Obama döneminde olduğu gibi Türkiye'nin ölümcül düşmanı olan PKK ile ortaklık yaptığınız zaman, bu son derece zor bir durum olur. Onlar uzun yıllardır birbirinden nefret ediyorlar." dedi.