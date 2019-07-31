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31.07.2019 - 08:16| DHA

Ä°stanbul'da motosiklet kazasÄ±! 1 ölü, 1 yaralÄ±

BahÃ§elievler'de sabaha karÅŸÄ± Ã¼zerinde iki kiÅŸinin bulunduÄŸu motosiklet, kaldÄ±rÄ±ma Ã§arptÄ±ktan sonra devrilerek sÃ¼rÃ¼klendi. Kazada motosiklette bulunan 2 kiÅŸiden biri hayatÄ±nÄ± kaybederken diÄŸeri de yaralandÄ±.Â

Ä°stanbul'da motosiklet kazasÄ±! 1 ölü, 1 yaralÄ±

Kaza BahÃ§elievler, Kocasinan Mahallesinde sabah saat 05:00 sÄ±ralarÄ±nda meydana geldi. Edinilen bilgiye gÃ¶re Kemal Sunal Caddesi'nden Åžirinevler istikametine doÄŸru seyir halinde giden ve Ã¼zerinde Emir A. (15) ile Metehan G. (16) bulunduÄŸu 34 JL 2935 plakalÄ± motosiklet henÃ¼z bilinmeyen kontrolden Ã§Ä±karak Ã¶nce kaldÄ±rÄ±ma Ã§arptÄ±. Ã‡arpmanÄ±n etkisiyle savrulan motosiklet devrilerek yaklaÅŸÄ±k 20 metre sÃ¼rÃ¼klendi.

Kaza sonrasÄ± motosikletten fÄ±rlayan Emir A. ile Metehan G. aÄŸÄ±r yaralandÄ±. Yoldan geÃ§en sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler bir yandan yardÄ±ma koÅŸarken diÄŸer yandan da durumu polis ve saÄŸlÄ±k ekiplerine haber verdi. KÄ±sa sÃ¼rede olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri yaralÄ±lara ilk mÃ¼dahaleyi yaparak Emir A.'yÄ± BahÃ§elievler Devlet Hastanesi'ne, Metehan G.'yi ise BakÄ±rkÃ¶y Dr. Sadi Konuk EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne kaldÄ±rdÄ±.

Hastanede yapÄ±lan tÃ¼m mÃ¼dahalelere raÄŸmen Emir A.'nÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybederken Metehan G.'nin ise tedavisinin devam ettiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. Polis ekipleri kazanÄ±n olduÄŸu yerde olay yeri Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yaparken, motosikleti kimin kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

Kaza sonrasÄ± motosiklet bulunduÄŸu yerden Ã§ekici yardÄ±mÄ±yla kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Ä°stanbulda motosiklet kazasÄ± 1 Ã¶lÃ¼, 1 yaralÄ±

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