MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemSon dakika | İSKİ'den kesinti açıklaması! O ilçeye 16 saat su verilemeyecek
01.10.2019 - 16:04 | | AA

Son dakika | İSKİ'den kesinti açıklaması! O ilçeye 16 saat su verilemeyecek

Silahtar-Münzevi İsale Hattı'ndaki çalışmalar nedeniyle Eyüpsultan'da yarın 16 saat süreyle su kesintisi yaşanacak.

Son dakika | İSKİ'den kesinti açıklaması! O ilçeye 16 saat su verilemeyecek

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Silahtar-Münzevi İsale Hattı'ndaki deplase ve bağlantı çalışmaları yapılacağı için yarın saat 10.00 ile perşembe günü 02.00'ye kadar 16 saat süreyle su kesintisi yapılacak.

Çalışma nedeniyle Eyüpsultan'da Rami Yeni, Rami Cuma, İslambey, Düğmeciler ve Topçular mahallelerine su verilmeyecek.

Enstitü çalışanlarından uyuz tilkiye yardım eliAkdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü görevlileri, yerleşke içinde buldukları uyuz hastalığına yakalandığı tahmin edilen tilki yavrusunu tedaviye gönderdi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bağcılar'da 5 katlı bina tahliye edildi

Bağcılar'da 5 katlı bina tahliye edildi

Soluk borusundan taş çıktı!

Soluk borusundan taş çıktı!

Son dakika | İSKİ'den kesinti açıklaması! O ilçeye 16 saat su verilemeyecek

Son dakika | İSKİ'den kesinti açıklaması! O ilçeye 16 saat su verilemeyecek

Son dakika... Valilik açıkladı! Çapa Diş Hekimliği Fakültesi tahliye edilecek

Son dakika... Valilik açıkladı! Çapa Diş Hekimliği Fakültesi tahliye edilecek

Sıradaki Haber