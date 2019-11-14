İstanbul'da ölü bulunan eski subayın eşine yurt dışına çıkış yasağı konuldu

Olayla ilgili dün polise ikinci bir defa 4 saat ifade veren Le Mesurier'in eşi de olayın bir intihar olma ihtimalinin yüksek olduğunu ve son 15 gündür sık sık intihardan bahseden eşininin Suriye de faaliyet gösteren Beyaz Bereliler örgütünün yaşadığı finansal sıkıntılar nedeniyle stres ve bunalımda içerisinde olduğunu ifade etti.