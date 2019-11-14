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Ferit Zengin/Milliyet - DHA
• 14 Kasım 2019 - 11:31 • Son Güncelleme:

İstanbul'da ölü bulunan eski subayın eşine yurt dışına çıkış yasağı konuldu

İstanbul Beyoğlu'nda bu hafta başı ofis olarak kullandığı evinin önünde sabaha karşı cesedi bulunan ve cenazesi adli işlemlerin ardından dün ülkesi İngiltere'ye gönderilen İngiliz eski askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölüm olayıyla ilgili görüntü ortaya çıktı. Öte yandan gelen bir bilgisine göre, eski subayın eşine yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

Ferit Zengin/Milliyet - DHA
• 14 Kasım 2019 - 11:31 • Son Güncelleme:
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Eşinin verdiği ifade ve polis kaynaklarından alınan bilgiye göre intihar ettiği ifade edilen Le Mesurier'in evinin hemen yakınında bulunan bir restoranın güvenlik kamera görüntülerinde, Le Mesurier'in yere düşme anının yer aldığı ancak kameranın çatıyı göremesinden dolayı yanında kimsenin olup olmadığı tespit edilemedi.

23 SAAT İFADE VERDİ

3 SAAT İFADE VERDİ

Emma Hedvig Chirsitan Winber'e poliste yapılan sorgusunda evlerinde bulunan ve inceleme altına alınan bilgisayar, tablet ve cep telefonlarından oluşan 7 elektronik eşyayla ilgili sorular sorulduğu belirtildi.

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Polis tarafından intihar olarak değerlendirilen James Gustaf Edward Le Mesurier'in ruhsal sorunları için gittiği hastanelerin kayıtlarının da inceleme altına alındığı belirtildi.

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Öte yandan olay sırasında aynı binada bulunan ve alt katta bağımsız bir bölümde kalan Merih adlı evin hizmetçisinin de ifadesinin alındığı kaydedildi.

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Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne dün saat 13.30 sıralarında bir kadın arkadaşı ile birlikte gelen Emma Hedvig Chirstina Winber yaklaşık 3 saat ifade verdi.

6YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI KONDU

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI KONDU

İsveç uyruklu Emma Hedvig Chirstina Winber'e soruşturma tamamlanana kadar yurt dışına çıkış yasağı konduğu öğrenildi. Genç kadının olayla ilgili yeniden ifadesine başvurulabileceği belirtildi.

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Adli tıp ve polis olay yeri inceleme uzmanları, cesette oluşan kırıklar, yere düşme açısı ve anı itibariyle tipik bir intihar olayı olduğunu belirtti.

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Olayla ilgili dün polise ikinci bir defa 4 saat ifade veren Le Mesurier'in eşi de olayın bir intihar olma ihtimalinin yüksek olduğunu ve son 15 gündür sık sık intihardan bahseden eşininin Suriye de faaliyet gösteren Beyaz Bereliler örgütünün yaşadığı finansal sıkıntılar nedeniyle stres ve bunalımda içerisinde olduğunu ifade etti.

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Ayaklarında kırıklar ve yüzünün sol yanında 2 ayrı yarılma yarası olduğu, üzerinde ise günlük elbisesi beyaz gömlek ve pantolonu olduğu öğrenilen eski istihbarat subayının beton zemine düşmesiyle ayağından fırlayan ayakkabısı da cesedine yakın bir noktada bulundu.

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Asayiş ve Beyoğlu ilçe polisince yürütülen soruşturmada Le Mesurier'in evinde yapılan aramalarda ise dün bir haber ajansı tarafından geçilen harita ve krokiler bulundu bilgisinin doğru olmadığı öğrenildi.

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Evde 200'e yakın James Bond ve 500'e yakın Hamper kitapları bulunduğu öğrenildi.

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Çift şifreli evin hemen yakınında bulunan ve düşme anını gösteren kameranın ait olduğu restoranın sahibinin Le Mesurier'in gibi emekli bir Türk subayı olduğu ve olay sonrası, kamerayı hafıza kutusuyla birlikte polise kendisinin götürüp teslim ettiği öğrenildi.

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Adli Tıptaki 2 günlük otopsi işleminin ardından dün akşam saatlerinde İngiltere'ye cenazesi gönderilen Le Mesurier'in otopsi sonuçlarıyla, her ihtimale karşı elinden alınan kan ve doku örnekleri incelemesi sonucunun 2 hafta içerisinde sonuçlanacağı öğrenildi.

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Dün akşam saatlerinde soruşturmaya dahil olan ve soruşturmayı yürüten Gayrettepe deki Asayiş Şube ye giderek bilgi ve belge toplayan MİT inde kendi alanında soruşturma ve araştırma başlattığı öğrenildi.

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