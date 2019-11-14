Ferit Zengin/Milliyet - DHA
• 14 Kasım 2019 - 11:31 • Son Güncelleme:
İstanbul'da ölü bulunan eski subayın eşine yurt dışına çıkış yasağı konuldu
İstanbul Beyoğlu'nda bu hafta başı ofis olarak kullandığı evinin önünde sabaha karşı cesedi bulunan ve cenazesi adli işlemlerin ardından dün ülkesi İngiltere'ye gönderilen İngiliz eski askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölüm olayıyla ilgili görüntü ortaya çıktı. Öte yandan gelen bir bilgisine göre, eski subayın eşine yurt dışına çıkış yasağı konuldu.
Ferit Zengin/Milliyet - DHA
• 14 Kasım 2019 - 11:31 • Son Güncelleme:
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Eşinin verdiği ifade ve polis kaynaklarından alınan bilgiye göre intihar ettiği ifade edilen Le Mesurier'in evinin hemen yakınında bulunan bir restoranın güvenlik kamera görüntülerinde, Le Mesurier'in yere düşme anının yer aldığı ancak kameranın çatıyı göremesinden dolayı yanında kimsenin olup olmadığı tespit edilemedi.
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Olayla ilgili dün polise ikinci bir defa 4 saat ifade veren Le Mesurier'in eşi de olayın bir intihar olma ihtimalinin yüksek olduğunu ve son 15 gündür sık sık intihardan bahseden eşininin Suriye de faaliyet gösteren Beyaz Bereliler örgütünün yaşadığı finansal sıkıntılar nedeniyle stres ve bunalımda içerisinde olduğunu ifade etti.
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