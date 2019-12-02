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02.12.2019 - 05:53 | | AA

İstanbul'da otomobil kamyona çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

İstanbul Küçükçekmece'de otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu 2 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

İstanbul'da otomobil kamyona çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

TEM Otoyolu'ndan Ankara istikametine seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 FU 3947 plakalı otomobil, Mahmutbey gişelerine yaklaşık 1 kilometre kala 34 ZR 0151 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki bariyere çarpan otomobil devrildi.

Otomobildeki iki kişi hayatını kaybetti. Yaralanan bir kişi de ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan TEM Otoyolu'nun Ankara istikameti, araçların çekilmesi ve belediye ekiplerinin temizlik çalışması sonrası yeniden ulaşıma açıldı.

 

Tunceli'de askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi! Yaralılar varTunceli'nin Pülümür ilçesinde operasyondan dönen askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi. Kazada araçta bulunan bazı askerler yaralanırken, bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.
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