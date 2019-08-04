MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemİstanbul'da otomobil takla attı!
04.08.2019 - 10:06| DHA

İstanbul'da otomobil takla attı!

Kadıköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, cadde üzerinde defalarca takla attıktan sonra durabildi.

İstanbul'da otomobil takla attı!
İstanbul'da otomobil takla attı!
İstanbul'da otomobil takla attı!
İstanbul'da otomobil takla attı!
Haberin Tüm Fotoğrafları

Ters dönerek sürüklenen araçtan savrulan sürücü ağır yaralanırken, araçtan fırlayan bir parça karşı yönden gelen minibüsün camına isabet etti. Minibüsün sürücüsü de gözüne gelen cam parçalarından yaralandı.

 

Kaza saat 08.00 sıralarında Kadıköy Göztepe Fahrettin Kerim Gökalp Caddesi’nde meydana geldi. Cem Yıldız yönetimindeki 34 FR 0428 plakalı otomobil, Kadıköy’den Kartal istikametine gittiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç taklalar atarak sürüklendi. Cem Yıldız, otomobilden savrulurken, araç önce İbrahim Karaz yönetimindeki minibüse çarptı ardından metrelerce sürüklendi. Otomobilden fırlayan bir parça, karşı yönden gelen Zülfikar Bayçöl, yönetimindeki hatlı minibüsün camına isabet etti. Minibüs şoförü gözüne gelen cam parçalarından yaralandı .Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.. Ağır yaralanan otomobil sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bir görgü tanığı "Otomobil ışıklarda köşeye vurdu. Oradan döne döne buraya kadar geldi. Minibüs kaçmak istedi ona da vurdu, minibüs köşeye geçti. Kenardaki ağaçlara vura vura geldi. Otomobil içinde bir kişi olduğunu gördüm. Ambulans geldi hastaneye götürdüler." dedi.

Gözünden hafif yaralanan minibüs şoförü Zülfikar Bayçöl de "Karşı şeritte güzergahıma devam ederken, otomobil diğer şeritten gelip taklalar atarak kaldırıma vurdu. Parçası koptu arabamın camına vurdu. Camı patladı, gözüme geldi.”

Takla atan otomobil, olay yerine gelen çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

4 milyon 795 bin euroluk vurgunda lüks yaşam sonları olduAdana’da 395 bin liralık vurgunu kapatmak için bankalar arası para taşımacılığı yapan güvenlik şirketinin özel güvenlik amiri Burak Ekinci’nin iş yerinden 4 milyon 795 bin euro çalıp tutuklanmasının ardından, zanlıya parayı çalmaya yardım eden Hasan B.'nin işsiz akrabaları 43 bin lira parayla tatile çıkarken, 81 bin liralık altın ve 25 bin liralık cep telefonu satın aldıktan sonra yakalandı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Irak'ın kuzeyine operasyon! 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyine operasyon! 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Yedek astsubaylığa yoğun ilgi

Yedek astsubaylığa yoğun ilgi

LGS 1. nakil tercih sonuçları açıklandı mı? LGS 2. Nakil tercihleri ne zaman?

LGS 1. nakil tercih sonuçları açıklandı mı? LGS 2. Nakil tercihleri ne zaman?

Teröristlerden "aç susuz kaldık" itirafı!

Teröristlerden "aç susuz kaldık" itirafı!

Sıradaki Haber