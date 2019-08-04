İstanbul'da otomobil takla attı!

Ters dönerek sürüklenen araçtan savrulan sürücü ağır yaralanırken, araçtan fırlayan bir parça karşı yönden gelen minibüsün camına isabet etti. Minibüsün sürücüsü de gözüne gelen cam parçalarından yaralandı.

Kaza saat 08.00 sıralarında Kadıköy Göztepe Fahrettin Kerim Gökalp Caddesi’nde meydana geldi. Cem Yıldız yönetimindeki 34 FR 0428 plakalı otomobil, Kadıköy’den Kartal istikametine gittiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç taklalar atarak sürüklendi. Cem Yıldız, otomobilden savrulurken, araç önce İbrahim Karaz yönetimindeki minibüse çarptı ardından metrelerce sürüklendi. Otomobilden fırlayan bir parça, karşı yönden gelen Zülfikar Bayçöl, yönetimindeki hatlı minibüsün camına isabet etti. Minibüs şoförü gözüne gelen cam parçalarından yaralandı .Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.. Ağır yaralanan otomobil sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bir görgü tanığı "Otomobil ışıklarda köşeye vurdu. Oradan döne döne buraya kadar geldi. Minibüs kaçmak istedi ona da vurdu, minibüs köşeye geçti. Kenardaki ağaçlara vura vura geldi. Otomobil içinde bir kişi olduğunu gördüm. Ambulans geldi hastaneye götürdüler." dedi.

Gözünden hafif yaralanan minibüs şoförü Zülfikar Bayçöl de "Karşı şeritte güzergahıma devam ederken, otomobil diğer şeritten gelip taklalar atarak kaldırıma vurdu. Parçası koptu arabamın camına vurdu. Camı patladı, gözüme geldi.”

Takla atan otomobil, olay yerine gelen çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.