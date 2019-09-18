MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemİstanbul'da PKK'ya ağır darbe! Yakalandılar
18.09.2019 - 12:58 | | AA

İstanbul'da PKK'ya ağır darbe! Yakalandılar

İstanbul'da terör örgütü PKK adına faaliyette bulunduğu, çeşitli eylemlere katıldığı ve kırsal alan yapılanması içerisinde yer aldığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da PKK'ya ağır darbe! Yakalandılar

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün kırsal  yapılanması içerisinde yer aldığı ve çeşitli eylemlere katıldığı öne sürülen 3  zanlının, yasa dışı yollarla yurda giriş yaparak İstanbul'a geldiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, 5 ilçede çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon  düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital  malzeme ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaza yaralanan gencin 'anne' feryadıBursa'nın İnegöl ilçesinde, hafif ticari araç ile çarpışan elektrikli bisikletten annesiyle birlikte düşüp yaralanan genç, kendisine müdahale eden sağlık ekiplerine, ''Beni bırakın anneme müdahele edin dedi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yangından son anda kurtarıldılar!

Yangından son anda kurtarıldılar!

RTÜK'ten açıklama: Tahammülümüz yok

RTÜK'ten açıklama: Tahammülümüz yok

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Macaristan'da

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Macaristan'da

Göç Kurulu, Bakan Süleyman Soylu başkanlığında toplandı

Göç Kurulu, Bakan Süleyman Soylu başkanlığında toplandı

Sıradaki Haber