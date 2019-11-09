İstanbul’da PKK’ya operasyon: 27 gözaltı

Terör örgütü PKK’nın şehirlerdeki eylem ve yapılanmasına yönelik çalışmalarını devam ettiren İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ekipleri, yaptıkları takip ve izlemelerde PKK’nın kırsal yapılanmasına eleman devşiren bir yapıyı tespit edip takibe aldı.

Bölücü terör örgütünün gençlik yapılanması DGH ile bağlantılı şahısların, legal görünümlü bazı etkinliklerle kendilerine hedef seçtikleri gençlerin beynini yıkadığını belirleyen istihbarat ekipleri, Özel Harekât Şube ekiplerinin de desteğinde dün sabah İstanbul ve 9 ilde eş zamanlı baskın gerçekleştirdi. Operasyonlarda haklarında gözaltı kararı verilen 27 şüpheli gözaltına alındı.