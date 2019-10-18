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18.10.2019 - 06:53 | | AA

İstanbul'da sabaha karşı hareketli dakikalar! Ateş edip kaçtı

Yabancı uyruklu bir kişi, sokakta tartıştığı şüpheli tarafından silahla vurularak yaralandı.

İstanbul'da sabaha karşı hareketli dakikalar! Ateş edip kaçtı

Türkmenistan uyruklu R.M, Beyoğlu Çukur Mahallesi Karakurum Sokak'taki evine giderken yolda bir kişiyle tartıştı. Tartıştığı kişi R.M'ye tabancayla ateş etti.

Yaralanan R.M. yere yığılırken, şüpheli kaçarak izini kaybettirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için bölgede çalışma başlattı.

Ayrıldığı sevgilisini vurup intihar ettiKuşadası’nda emlakçılık yapan sevgilisini pompalı tüfekle yaralayan bir kişi, olaydan bir saat sonra kendini vurarak intihar etti. Hastaneye kaldırılan yaralı kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
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